«Настрой на решение проблем»: Захарова об обмене гражданами между РФ и Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что борт с освобожденными на Украине заключенными прибыл в Москву.

Она отметила, что, несмотря на объективные трудности и провокации, процесс обмена арестованными все же состоялся.

«Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», - написала на своей странице в социальной сети Facebook Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что теперь привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Антироссийская риторика, как заявила Захарова, не приблизит государство к решению внутриполитических и экономических проблем.

«Конкретные шаги - лучший алгоритм действий», - заявила он.

О состоявшемся обмене гражданами России и Украины сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны. Как она сказала, взаимное освобождение арестованных - это новый шаг в отношениях между государствами.