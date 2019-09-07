Зеленский: я и Путин выполнили обещанное

Владимир Зеленский после состоявшегося 7 сентября обмена гражданами заявил, что он и президент России Владимир Путин выполнили взаимные договоренности.

«Я должен подтвердить, что я и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», - цитирует его «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, случившееся - первый и теперь завершенный этап пути к окончанию конфликта в Донбассе.

«Я уверен, что мы знаем, что делать дальше», - добавил украинский лидер.

Ранее обмен гражданами между Москвой и Киевом приветствовали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле рады возвращению российских граждан на родину.