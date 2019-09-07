В Кремле поприветствовали состоявшийся обмен между Москвой и Киевом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что в Кремле рады возвращению российских граждан на родину.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В Кремле приветствовали состоявшийся 7 сентября обмен задержанными между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле рады возвращению российских граждан на родину.
«Взаимное освобождение граждан Россией и Украиной состоялось. Обмен прошел успешно», - цитирует его РИА Новости.
О состоявшемся обмене гражданами ранее сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны.