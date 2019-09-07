Состоялась акция по обмену заключенными между Россией и Украиной

Историческая акция по обмену гражданами РФ и Украины состоялась. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, взаимное освобождение заключенных – новый шаг в отношениях между странами.

Тем не менее, расследование еще около 50% уголовных дел продолжается. В связи с этим нельзя считать взаимную передачу завершенной.

Как передает слова Москальковой РИА Новости, в ведении процессов по ряду дел есть определенные сложности.

Российский борт прибыл в киевский аэропорт Борисполь в субботу, 7 сентября. Он забрал удерживаемых украинской стороной граждан, в их числе и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В обмене участвовали по 35 человек с каждой стороны.