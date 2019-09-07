Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт Борисполь, куда прилетят украинские заключенные в рамках обмена с Россией. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

Первыми в Борисполь приехали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава СБУ Иван Баканов.

Утром 7 сентября начался обмен удерживаемыми сторонами между Украиной и Россией. Освобожденный из-под ареста по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский вылетел в Москву.

Ранее российский самолет забрал из Борисполя заключенных из РФ. Борт, на котором летят российские граждане, находится в воздушном пространстве РФ.

Напомним, переговоры об обмене удерживаемыми сторонами лицами шли несколько недель. Президент РФ Владимир Путин рассказал 5 сентября о готовящемся обмене заключенными для стабилизации российско-украинских отношений.