Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей, гостей и руководство столицы с Днем Москвы.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович, сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», - сказал он во время праздничных мероприятий на ВДНХ.

В выходные 7 и 8 сентября на праздновании 872-летия столицы москвичей ждут праздничные концерты, карнавал, театральные спектакли, спортивные мероприятия.

Торжественное открытие Дня Москвы проходит 7 сентября на ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет. Вместе с российским лидером в торжествах принял участие экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица. На эти дни ее сделали пешеходной. Кроме того, вечером в субботу ожидается грандиозный запуск фейерверков из разных точек Москвы.