Тысячи мохнатых лапок: туристы сняли на видео нашествие пауков
Изначально путешественники наткнулись на нечто, показавшееся им большим и мохнатым животным.
© Видео: CEN , Australscope © Фото: CEN , Australscope
Группа туристов, путешествующая по Мексике, наткнулась на неизвестное животное, которое, как им показалось, спало. Тогда они решили рассмотреть существо вблизи и потрогать его. К их удивлению, пушистое животное оказалось огромной кучей пауков.
Кадры были опубликованы в Сети.
Сразу несколько тысяч некрупных паукообразных разбежались по сторонам, испугавшись, что на их «дом» был «совершен набег».
«У меня было семь сердечных приступов при просмотре этого видео», - шутят пользователи Сети.
За короткое время видео набрало более 1,6 миллиона просмотров, пишет Yahoo News.
Отмечается, что данный вид пауков не опасен для человека, так как он не ядовит.