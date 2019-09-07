Тысячи мохнатых лапок: туристы сняли на видео нашествие пауков

Группа туристов, путешествующая по Мексике, наткнулась на неизвестное животное, которое, как им показалось, спало. Тогда они решили рассмотреть существо вблизи и потрогать его. К их удивлению, пушистое животное оказалось огромной кучей пауков.

Кадры были опубликованы в Сети.

Сразу несколько тысяч некрупных паукообразных разбежались по сторонам, испугавшись, что на их «дом» был «совершен набег».

«У меня было семь сердечных приступов при просмотре этого видео», - шутят пользователи Сети.

За короткое время видео набрало более 1,6 миллиона просмотров, пишет Yahoo News.

Отмечается, что данный вид пауков не опасен для человека, так как он не ядовит.