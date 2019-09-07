Огромный смерч на Балтике сняли на видео
Смерч был запечатлен, когда он проносился в местечке Парайнен около острова Атту.
© Видео: Merivartiosto - LSMV, Twitter © Фото: Merivartiosto - LSMV, Twitter
Береговая охрана Юго-Западной части Финляндии зафиксировала смерч в районе архипелага в Балтийском море.
Видео ЧП было опубликовано в Twitter.
В ведомстве отметили, что смерч был запечатлен, когда он проносился в местечке Парайнен около острова Атту. Первым увидел природное явление пилот патрульного самолета Dornier 228-212.
По оценке пилота, воронка поднималась на высоту 300-400 метров. Она быстро развеялась, но потом снова появилась.