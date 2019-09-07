Огромный смерч на Балтике сняли на видео

Береговая охрана Юго-Западной части Финляндии зафиксировала смерч в районе архипелага в Балтийском море.

Видео ЧП было опубликовано в Twitter.

В ведомстве отметили, что смерч был запечатлен, когда он проносился в местечке Парайнен около острова Атту. Первым увидел природное явление пилот патрульного самолета Dornier 228-212.

По оценке пилота, воронка поднималась на высоту 300-400 метров. Она быстро развеялась, но потом снова появилась.