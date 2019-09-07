Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву. Об этом сообщило РИА Новости.
Агентство добавляет, что вместе с журналистом из Киева вылетели и другие участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной.
Напомним, Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.
Суд в общей сложности восемь раз продлевал арест журналисту, которому по предъявленным обвинениям грозит длительный тюремный срок. В итоге, 28 августа 2019 года апелляционный суд освободил его под личное поручительство.
Все обвинения в свой адрес главный редактор РИА Новости Украина категорически отвергает и считает их надуманными.