Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву. Об этом сообщило РИА Новости.

Агентство добавляет, что вместе с журналистом из Киева вылетели и другие участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной.

Напомним, Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене.

Суд в общей сложности восемь раз продлевал арест журналисту, которому по предъявленным обвинениям грозит длительный тюремный срок. В итоге, 28 августа 2019 года апелляционный суд освободил его под личное поручительство.

Все обвинения в свой адрес главный редактор РИА Новости Украина категорически отвергает и считает их надуманными.