Лолита рассказала о причинах развода с пятым мужем

Российская певица Лолита Милявская рассказала, почему развелась со своим пятым мужем после девяти лет брака.

Как призналась артистка в интервью с газетой «Собеседник», она не может оправиться после расставания с 44-летним Дмитрием Ивановым. По ее мнению, необходимо было обратиться к семейному психологу, что могло бы предотвратить развод. Лолита отметила, что вокруг нее все разводятся.

«Вокруг меня не осталось супружеских пар. Я им советую не расходиться, научиться сдерживать себя! Лучше пойти в психологическую консультацию, а не на развод», - сказала она.

Певица считает, что со своим пятым мужем они допустили большую ошибку, не прикладывая усилий к сохранению брака.

«Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. Надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения», - добавила Лолита.

Пара поженилась 20 марта 2010 года. Лолита заявила, что после развода будет наслаждаться семьей и работой.