Опубликованы кадры посадки самолета «Россия» с украинскими заключенными
Борт специально летного отряда «Россия» сейчас находится в аэропорту Борисполь.
© Видео: JulianRoepcke, Twitter © Фото: Andriy Tsaplienko, Facebook
Немецкий журналист Джулиан Репке опубликовал видео, как российский борт прилетает в киевский аэропорт Борисполь. Самолет, на борту которого находились украинские заключенные, уже успешно приземлился.
Известно, что самолет с удерживаемыми Киевом гражданами РФ сейчас направляется в Москву. Среди заключенных присутствует и ранее арестованный украинской стороной Кирилл Вышинский.
О готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной 5 сентября заявил Владимир Путин. По его словам, это шаг важен для стабилизации отношений между странами