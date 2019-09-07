Российский борт с украинскими заключенными приземлился в Киеве

Самолет специального летного отряда «Россия», на борту которого находятся украинские заключенные, приземлился в аэропорту Киева Борисполь.

Также известно, что самолет с удерживаемыми украинской стороной россиянами, в том числе и журналистом Кириллом Вышинским, также вылетел из воздушной гавани Киева. Сейчас он направляется в Москву. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Flightradar.

О готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной Владимир Путин заявил еще 5 сентября. По его словам, этот шаг важен для стабилизации отношений между странами.