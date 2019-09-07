Экс-солистка t.A.T.u развелась с мужем-музыкантом
Лена Катина развелась со своим мужем, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Бывшая солистка известной российской группы t.A.T.u Лена Катина развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.
Как сообщает «Пятый канал», на заседании в Кунцевском районном суде Москвы присутствовали представители музыкантов. У них остался четырехлетний сын, который, по предварительным данным, останется с 34-летней матерью.
Музыканты поженились в 2013 году. Они отпраздновали свадьбу и в Словении, и в России.