Борт специального летного отряда «Россия» пересек украинскую границу

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 пересек российско-украинскую границу. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

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Предполагается, что он направился в Киев. По имеющимся данным, из столичного аэропорта Внуково борт поднялся в воздух в 9.20 утра.

В четверг, 5 сентября, Владимир Путин сообщил о готовящемся обмене заключенными между Россией и Украиной.

«Звезда» публикует кадры, как два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военнослужащие, задержанные за нарушение границы РФ, приехали на территорию аэропорта Внуково-2.

Также стало известно о возвращении российского журналиста Кирилла Вышинского в Москву в субботу, 7 сентября.