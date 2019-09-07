Вышинский вылетит из Киева в Москву в ближайшее время
О возвращении журналиста проинформировал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, уже вскоре отправится из Киева в Москву. С таким заявлением выступил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Пожелал хорошего полета и мягкой посадки в Москве», - цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что здесь его ждут с нетерпением.
В мае 2018 года журналиста обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Вышинский находился под стражей 470 дней. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь обвинения в свой адрес журналист категорически отвергает и считает их надуманными.