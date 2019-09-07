Вышинский вылетит из Киева в Москву в ближайшее время

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, уже вскоре отправится из Киева в Москву. С таким заявлением выступил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Пожелал хорошего полета и мягкой посадки в Москве», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что здесь его ждут с нетерпением.

В мае 2018 года журналиста обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Вышинский находился под стражей 470 дней. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь обвинения в свой адрес журналист категорически отвергает и считает их надуманными.