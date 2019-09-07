NASA показало кадры схода ледяной лавины на Марсе

NASA опубликовало сход ледяной лавины на Марсе, который зафиксировал орбитальный разведывательный аппарат.

Инцидент произошел еще в мае, но обнародован был только сейчас.

Эксперты считают, что лавина была спровоцирована массивным куском льда, который откололся во время теплой погоды на Марсе.

«Каждую весну солнце светит сбоку от слоев на Северном полюсе Марса, известного как слоистые отложения северной полярности», - заявила Кенди Хансен из университета Аризоны.

При падении ледяной блок поднял пыль, создав красное облако на поверхности Марса.