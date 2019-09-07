Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
Федор стал первым роботом, побывавшим на МКС. Он отправился на станцию 22 августа и пристыковался к ней через пять суток со второго раза. При первой попытке возникли ранее не встречавшиеся колебания, которые помешали успешной стыковке.
Позже Федор с юмором «объяснил» свою задержку в полете, из-за которой он прибыл на МКС на три дня позже запланированного.
Вечером в пятницу, 6 августа, «Союз МС-14» отчалил от МКС в 21.14 по московскому времени и приземлился в 00.32 юго-восточнее Жезказгана в Казахстане.
Во время пребывания на станции робот Федор провел ряд тренировок, для которых к роботу был подключен экзоскелет. В частности, андроид в режиме копирования собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции.