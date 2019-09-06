Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены от отбывания наказания по УДО. Такое решение 6 сентября принял на выездном заседании в ИК-4 Белгородской области Алексеевский суд.

Ранее осужденные футболисты получили положительные характеристики при рассмотрении их прошения об условно-досрочном освобождении от ФСИН.

Спортсменов отпустят на свободу в течение десяти дней, когда решение Алексеевского суда вступит в законную силу.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили драку с посетителями в одной из кофеен в центре Москвы. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. В тот же день футболисты избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.

Впоследствии Кокорин и его брат Кирилл были приговорены к 1,5 годам колонии. Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили по одному году и пяти месяцам лишения свободы.