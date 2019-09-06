«Опираемся на результаты 1945 года»: Путин о принадлежности Южных Курил
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос принадлежности южной части Курил. По его мнению, Россия опирается на результаты 1945 года, когда по итогам Второй мировой войны острова отошли Советскому союзу.
В ходе встречи с общественностью Дальнего Востока директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько заговорил об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата Евфимия Путятина, который подписал в 1855 году Симодский трактат, согласно которому Японии отошла часть Курил.
«Это он острова отдал Японии?», - уточнил Путин.
Штанько отметил, что в истории упомянуты различные даты, связанные со статусом и принадлежностью Курильских островов. Если говорить о 1945 годе, добавил он, то вопрос двояко трактоваться просто не может.
«Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша все забрал - и все, и дело с концом. Отец народов», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва в эксклюзивном порядке решает вопрос виз для японских граждан, намеренных посетить Курилы.