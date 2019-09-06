Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена. В этом заверил Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ.

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать», - поделился мнением президент.

Он отметил, что нет никакой необходимости лишать человека свободы по экономическим статьям.

Тем не менее, российский лидер признал: в бизнес-сфере имеются нарушения, которые необходимо контролировать. Власти должны обеспечивать интересы общества в целом, утверждает Путин.