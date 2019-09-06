Путин призвал стремиться к снижению ставки по ипотеке в России

Президент РФ Владимир Путин призвал стремиться к снижению ставок по ипотечным кредитам в стране. Такую задачу он поставил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях ВЭФ. В настоящее время средний показатель по России составляет 10,24%.

Путин ожидает, что после реализации на Дальнем Востоке пилотного проекта льготной ипотеки под 2% для молодых семей спровоцирует падение ипотечных ставок по России.

«Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого "пилота", у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране», - сказал глава государства.

Президент отметил, что к этому надо стремиться, но все будет зависеть «от состояния экономики в целом».

Ранее Владимир Путин заявил, что рассчитывает на снижение ставок на ипотеку по стране до конца года. Он сказал, что банковская система должна отреагировать на изменение системы работы строительного комплекса. В феврале 2019 года российский лидер в послании Федеральному собранию поручил правительству и ЦБ довести ставки по ипотечным кредитам до 9%, а далее продолжить снижение ниже 8%.