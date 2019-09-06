Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC.

Мугабе родился 21 февраля 1924 года, получил образование учителя. После прихода к власти в начала 1980-х он установил в стране однопартийный режим и часто критиковался как в Зимбабве, так и в мире за нарушения прав человека.

За свою карьеру Мугабе занимал несколько руководящих должностей. Сначала, с 1980 по 1987 годы, он был премьер-министром, а в конце 1987 года стал президентом. Также в течение двух лет - в 2015-2016 гг. - возглавлял Африканский союз.

С должности президента Мугабе был снят в ноябре 2017 года в результате переворота, после чего он был помещен под домашний арест.