Четырехлетний мальчик ушел из дома и пропал в тайге под Красноярском
Более трехсот человек вышли на поиски пропавшего ребенка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Сотрудники полиции разыскивают четырехлетнего мальчика в деревне Березовка Ирбейского района.
Сообщение о пропаже ребенка поступило накануне вечером от его отца. По словам родителя, его сын гулял во дворе, но домой так и не вернулся.
«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли более трехсот человек», - рассказала «Звезде» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Ирина Акулова.
К мероприятиям привлекли и сотрудников полиции из близлежащих районов.
Сейчас полицейские ведут поиски ребенка в тайге около деревни.