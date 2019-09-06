Четырехлетний мальчик ушел из дома и пропал в тайге под Красноярском

Сотрудники полиции разыскивают четырехлетнего мальчика в деревне Березовка Ирбейского района.

Сообщение о пропаже ребенка поступило накануне вечером от его отца. По словам родителя, его сын гулял во дворе, но домой так и не вернулся.

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли более трехсот человек», - рассказала «Звезде» сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Ирина Акулова.

К мероприятиям привлекли и сотрудников полиции из близлежащих районов.

Сейчас полицейские ведут поиски ребенка в тайге около деревни.