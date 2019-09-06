Роструд рассказал, кому выплачивают самую большую зарплату

Наибольшее число вакансий, где зарплата достигает более 80 тысяч рублей в месяц, предлагают в сферах транспорта, производства, недвижимости, строительства и добывающей промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

Высокая заработная плата в этих сферах сейчас у прорабов, начальников участков в строительстве, водителей грузовиков, инженеров, машинистов бульдозеров, электрогазосварщики, механиков по ремонту транспорта, маркшейдеров. Довольно часто за такую работу предлагают до 300-400 тыс. рублей.

На 350 тыс. рублей могут рассчитывать пилоты, до 300 тыс. рублей – помощники капитала, а на 200 тыс. рублей – машинисты горных выемочных машин.

Такие данные были представлены на основе федеральной государственной информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», пишет РИА Новости.

Ранее были названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами. Согласно информации Росстата, самой высокооплачиваемой отраслью является добывающая промышленность.