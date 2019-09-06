Департамент образования Москвы предложил не принимать в школы детей без прививок
Необоснованный отказ в проведении прививки может стать причиной недопуска в учебные учреждения.
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Детей без прививок могут перестать принимать в школы. С такой инициативой выступил департамент образования Москвы.
Речь идет о школьниках, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые вакцины.
В департаменте посчитали, что эти дети могут стать причиной остановки рабочего процесса. Так, из-за инфекционных заболеваний в прошлом году только в столице было объявлено 50 карантинов. Это затронуло порядка двух тысяч школьников.