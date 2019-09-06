Путин о космодроме «Восточный»: много вопросов, требующих моего вмешательства

Российский президент Владимир Путин заявил на ВЭФ, что на космодроме «Восточный» остается большое количество вопросов, которые требуют его личного вмешательства.

«Нужно еще поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - отметил он.

Планируется, что глава государства отправится на космодром в Амурской области после завершения мероприятий во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Как рассказали в пресс-службе российского лидера, «президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности, стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский». После этого Путин проведет совещание по развитию инфраструктуры Восточного.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что строительство второй очереди космодрома началось в конце апреля 2019 года. Третья очередь строительства предусматривает создание стартового комплекса для ракеты «Союз-5», а также перспективной ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».