ФСИН поддержала ходатайство Мамаева и Кокорина

ФСИН рассмотрела ходатайство футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об УДО и поддержала его. Об этом информирует «Р-Спорт».

Благодаря пропаганде здорового образа жизни футболистами в колонии увеличилось количество осужденных, увлекающихся спортом, отметил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Во время заключения Кокорин и Мамаев не нарушали правил содержания. Кроме того, они принимали активное участие в общественной жизни, в том числе и в спортивных мероприятиях. Такую характеристику футболистам дал начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видаше.

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам лишения свободы за устроенную драку в одном из кафе Москвы.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. Среди пострадавших оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак, а также водитель одной из ведущих «Первого канала» Виталий Соловчук.