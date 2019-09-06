Уровень реки Урал достиг рекордно низкого уровня воды за последние 50 лет

Уровень воды в реке Урал достиг минимальных значений за полвека, об этом сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.

Спад зафиксировали в районе Оренбурга. Там река обмелела до 170 сантиметров, а у Орска - примерно на полтора метра ниже обычных показателей.

«2019 год по показателям водности реки Урал сопоставим с 1967 годом, когда прошло всего 2,6 кубокилометра. С начала 2019 года прошло порядка 2,4 кубокилометра воды», - рассказал ТАСС начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Сергей Ридель.

Местные жители публикуют видеозаписи с места - там, где обычно можно было нырять, теперь вода по пояс. Пляжи превращаются в болота, а повсюду растет трава.

Специалисты говорят, что повторяется ситуация середины 1960-х годов прошлого века, когда Урал обмелел особенно сильно.