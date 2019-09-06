«Разбираемся»: в Ростехе прокомментировали задержание своего сотрудника в Италии

В Ростехе предпримут все необходимые меры для возвращения в Россию задержанного в Италии сотрудника компании Александра Коршунова, рассказала «Звезде» директор по коммуникациям госкорпорации Екатерина Баранова.

«Мы сейчас разбираемся в ситуации, для этого задействованы все необходимые дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства госкорпорации. Нашему сотруднику сейчас оказывается вся необходимая помощь, юридическая поддержка. Можем заверить, что будут предприняты все исчерпывающие меры, чтобы добиться его возвращения домой», - подчеркнула она.

Александра Коршунова задержали в аэропорту итальянского Неаполя на основании международного ордена, выданного Соединенными Штатами. Его обвиняют в сговоре с американцем Маурицио Паоло Бьянки и попытке кражи коммерческих секретов компании General Electric, в связи с чем ему грозит до 10 лет заключения.

В российском посольстве в США выразили протест и потребовали у Госдепа отозвать запрос на экстрадицию россиянина, отметив, что «охота» на граждан РФ недопустима и идет вразрез с нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, это может быть связано с конкурентной борьбой.