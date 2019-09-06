Путин намерен принять участие в едином дне голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер примет участие в голосовании 8 сентября.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования, который состоится 8 сентября.
«Голосовать планирует», - цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
До этого Путин традиционно посещал избирательный участок в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве.
Единый день голосования пройдет 8 сентября сразу в 85 регионах РФ. Речь идет о выборах разных уровней: выборы заксобраний, в 16 регионах изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.