Минэкономразвития отреагировало на критику по работе с пострадавшими от паводка

Министерство экономического развития РФ ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который утверждает, что пострадавшие от паводка предприниматели не получили надлежащие им выплаты. По его словам, правительство выделило на ликвидацию последствий ЧП в Иркутской области 500 миллионов рублей, однако работу Минэкономразвития он оценивает неэффективно.

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок», - ответили на критику в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что поддержку в вопросе оказали министр финансов Антон Силуанов и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«Участие В. Л. Мутко в этом вопросе было минимальным», - добавляется в сообщении.

Важно довести эти деньги до людей справедливым образом, заключили в министерстве.

Ранее работу по восстановлению Приангарья после паводка раскритиковал Владимир Путин. По его мнению, свидетельства о предоставлении соцвыплат на покупку нового жилья предоставляются жителям слишком медленно.