Адская химчистка: девушка на автомойке «уничтожила» машину

Работник автомойки устроила машине Lada Kalina генеральную химчистку, в результате чего транспортное средство пришло в негодность.

В сети опубликовано видео, на котором можно заметить, что салон автомобиля утонул в густой пене. Автовладелец отметил, что вся проводка в легковушке сгорела.

«Ты будешь всю жизнь на эту машину зарабатывать», - сказал он, когда нашел виновницу.

Он предположил, что руки у девушки, которая «отмыла» его машину, возможно, «растут не из того места».

«Зачем машину мыть керхером?», - спросил он у мойщицы.

Девушка попыталась оправдаться и выяснить, какова цена автомобиля. Владелец испорченной машины настаивал, что вопрос следует решить в самом скором времени.