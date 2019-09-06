Адская химчистка: девушка на автомойке «уничтожила» машину
Автомобиль Lada Kalina утопили в густой пене на мойке в Дагестане.
© Видео: golos.dagestana1, Instagram © Фото: golos.dagestana1, Instagram
Работник автомойки устроила машине Lada Kalina генеральную химчистку, в результате чего транспортное средство пришло в негодность.
В сети опубликовано видео, на котором можно заметить, что салон автомобиля утонул в густой пене. Автовладелец отметил, что вся проводка в легковушке сгорела.
«Ты будешь всю жизнь на эту машину зарабатывать», - сказал он, когда нашел виновницу.
Он предположил, что руки у девушки, которая «отмыла» его машину, возможно, «растут не из того места».
«Зачем машину мыть керхером?», - спросил он у мойщицы.
Девушка попыталась оправдаться и выяснить, какова цена автомобиля. Владелец испорченной машины настаивал, что вопрос следует решить в самом скором времени.