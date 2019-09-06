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В Литве установили доску в честь причастного к Холокосту пособника нацистов

Дарья Михалина
06:56 06.09.2019
Мемориал Йонасу Норейке, который во время нацистской оккупации отправлял тысячи евреев в гетто, находится в Вильнюсе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Литве появилась мемориальная доска, посвященная пособнику нацистов. Так местные националисты решили почтить память Йонаса Норейки - деятеля коллаборационистских властей страны.

В 1941 году Норейки подписал указ о создании в Шауляе еврейского гетто, где за годы войны были уничтожены почти пять тысяч человек.

За церемонией установки наблюдали полицейские, но действиям они не препятствовали.

Ранее один активистов местной еврейской общины уже разбивал подобный памятник.

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