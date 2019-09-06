Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов

В юго-западной части сирийского Алеппо, которая во время войны находилась под контролем террористов, восстанавливают городскую инфраструктуру.

За 2 года там вырос новый жилой квартал в микрорайоне Джамия Ар-Рияд, более чем на тысячу квартир. Еще до боевых действий возвели 360 домов, но заселить их так и не успели, район захватили боевики. После того, как их выбили с территории, квартал пришлось отстраивать заново.

В настоящее время уже готовы 200 зданий. Еще полгода назад не хватало рабочих рук, но сейчас в страну массово возвращаются беженцы, поэтому проблем с кадрами нет. Сдача запланирована на следующий год.