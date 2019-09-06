Ученый из Ростова открыл три новых вида животных на Кавказе

Ростовский биолог Александр Евсюков открыл три новых вида двупарноногих многоножек, которые обитают на склонах Главного Кавказского хребта. О этом сообщила пресс-служба Донского государственного технического университета.

«Изучая коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции РАН, я обнаружил виды, не описанные ранее, которые отличаются от остальных деталями строения», - пояснил ученый.

Как пишет РИА Новости, Евсюков провел сравнительный анализ животных на сканирующем электронном микроскопе, с помощью которого и выделил отличия.

Двупарных многоножек назвали так, потому что на туловищах они имеют по две пары ног. Они живут в верхнем слое почвы и питаются опавшими листьями и отмершими растительными остатками.

Так, один из видов принадлежит роду Kubaniulus и ранее считался монотипичным, другие два вида – из рода Leptoiulus. Отмечается, что многоножки обитают на побережье Черного моря, в Грузии и Азербайджане.

По данным ученых, кавказские виды многоножек морфологическими особенностями похожи на иранские и европейские формы, поэтому специалисты говорят о связях фаун Кавказа, Азии и Европы.

По мнению биолога из Ростова, необходимо тщательно изучать мелкие виды животных, так как любые колебания видового состава и численности расскажут об изменениях и нарушениях экосистемы.

Евсюков уже представил новую информацию на международном конгрессе в Будапеште. В зообанк будут внесены названия новых видов животных после публикации статьи с их описанием.