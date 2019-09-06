Рискованный туризм: Чернобыль бьет рекорды посещения

В этом году установлен новый рекорд посещаемости Чернобыльской зоны отчуждения. За восемь месяцев в ней побывали 74 671 турист. Только в августе зону посетили более 14,4 тысячи человек.

С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале в зону приезжали менее трех тысяч человек в месяц, сообщил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

«Количество посетителей зоны отчуждения значительно растет ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения», - сказал он.

Небывалый всплеск популярности рискованных туров случился из-за вышедшего на экраны одноименного сериала «Чернобыль», помогло и упрощение въезда на зараженные территории.

Больше всего приезжает путешественников из самой Украины, Великобритании и Польши.

Госагентство уже утвердило 21 туристический маршрут. Петрук отметил, что при их разработке в учреждении обращали внимание прежде всего на безопасность туристов.