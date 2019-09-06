На Украине предложили запугать Россию с помощью ракет с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк предложил властям использовать неядерные украинские силы, чтобы «запугать» Россию.

Сиротюк заявил, что ядерного оружия у страны нет, а обычные ракеты имеют очень малую дальность полета. По этой причине депутат призвал установить боеголовку на космическую установку, которая, как он считает, точно долетит до России.

«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть - с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», - сказал Сиротюк во время выступления на молодежном семинаре «Школа патриотизма», запись которого была опубликована в YouTube.

После распада СССР Украина получила серьезный ядерный потенциал, состоящий из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который являлся международным соглашением о гарантиях безопасности после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После этого ядерный потенциал Украины был ликвидирован.