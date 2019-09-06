«Попытки недобросовестной конкуренции»: Путин о задержании сотрудника Ростеха

Сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александра Коршунова по запросу США взяли под стражу в аэропорту Неаполя, куда он прилетел на отдых с семьей. В ордере на арест россиянину предъявлены обвинения в якобы краже интеллектуальной собственности и документов американской компании General Electric.

В Штатах считают, что американские инженерные наработки были похищены во время деловых консультаций с европейскими партнерами.

Президент России Владимир Путин заявил, что это может быть связано с конкурентной борьбой, и напомнил, что ОДК «сделала новый российский двигатель».

«Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это абсолютно естественная мировая практика. Это открытая коммерческая работа с европейскими партнерами. Теперь наши американские друзья утверждают, что якобы какие-то американцы перешли на работу в эту фирму, чего-то там украли. Ну если они украли, пускай с ними и разбираются. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наших отношений», - подчеркнул российский лидер.

Ранее дипломаты посольства России в Соединенных Штатах посетили государственный департамент США, где выразили решительный протест и потребовали отозвать запрос на экстрадицию россиянина.