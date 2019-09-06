Уже 30 погибших: на Багамах прогнозируют «ошеломляющее» число жертв из-за «Дориана»

Число жертв урагана «Дориан», который продолжает бушевать на Багамских островах, может стать «ошеломляющим». Об этом заявил министр здравоохранения страгы Дюэйн Сэндс.

Уже сейчас зафиксирована смерть 30 человек из-за стихийного бедствия, пишет Nassau Guardian.

Правительство страны распорядилось доставить в более пострадавшие районы более 200 специальных мешков для перевозки тел, сообщило издание Bahamas Press.

Ураган «Дориан» свирепствует на Багамских островах с первого сентября. По данным Красного креста, более 13 тысяч жилых домов разрушено, многие люди заблокированы на верхних этажах собственных жилищ.

Предупреждения уже были объявлены на Кубе, а также в американском штате Флорида, куда может дойти «Дориан».