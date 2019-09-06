Уже 30 погибших: на Багамах прогнозируют «ошеломляющее» число жертв из-за «Дориана»
Ураган «Дориан» свирепствует на Багамских островах с первого сентября.
© Видео: TERRAN KNOWLES, OUR NEWS BAHAMAS © Фото: Seaman Erik Villa Rodriguez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Число жертв урагана «Дориан», который продолжает бушевать на Багамских островах, может стать «ошеломляющим». Об этом заявил министр здравоохранения страгы Дюэйн Сэндс.
Уже сейчас зафиксирована смерть 30 человек из-за стихийного бедствия, пишет Nassau Guardian.
Правительство страны распорядилось доставить в более пострадавшие районы более 200 специальных мешков для перевозки тел, сообщило издание Bahamas Press.
Ураган «Дориан» свирепствует на Багамских островах с первого сентября. По данным Красного креста, более 13 тысяч жилых домов разрушено, многие люди заблокированы на верхних этажах собственных жилищ.
Предупреждения уже были объявлены на Кубе, а также в американском штате Флорида, куда может дойти «Дориан».