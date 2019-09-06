Парящая смерть: почему в мире начали запрещать вейпы и электронные сигареты

Дым вейпов с ментолом, а так же со сладкими фруктовыми ароматами сегодня впервые официально запретили. Первым пошел против душистого «парения» американский штат Мичиган.

Кашель, одышка - все симптомы болезней курильщиков теперь поражают и потребителей электронных сигарет. О смерти еще одного пациента в США стало известно накануне. Его личные данные медики не раскрывают. Но говорят, что речь идет как минимум о двадцати двух пострадавших. Все это мужчины в возрасте от 17 до 38 лет.

«В настоящее время здесь, в Иллинойсе, мы не знаем, что именно вызвало заболевания легких. Но всех этих людей объединяет одно: перед тем, как попасть в больницу, они курили электронные сигареты», - сказала главный врач департамента общественного здравоохранения Иллинойса Дженнифер Лэйден.

Но даже это лишь верхушка айсберга. В стране заговорили о настоящей эпидемии, которая прокатилась в США с 28 июня. Почти 200 аналогичных случаев произошли в двадцати двух различных штатах. Известно, что некоторые из пострадавших использовали тетрагидроканнабинол - активное вещество марихуаны. Но первым тревогу забил американский Мичиган, где накануне на полгода запретили продажу электронных сигарет с ароматом жевательной резинки или, скажем, яблока.

«Для меня, как губернатора, приоритет номер один - здоровье наших детей. А прямо сейчас компании, которые занимаются продажей электронных сигарет, используют различные вкусовые добавки для того, чтобы подсадить наших детей на никотин и при этом уверяют в безопасности таких продуктов. Сегодня пришла пора положить этому конец», - заявил губернатор Мичигана Гретчен Уитмер.

Среди подростков в США электронные сигареты хоть раз попробовал каждый второй ученик средней школы. Среди старшего звена - таких 78%. И это число с каждым годом растет. Всему виной - доступность и кажущаяся безвредность электронных сигарет. Якобы по сравнению с табаком процесс извлечения никотина там происходит при помощи пара. Хотя так ли это на самом деле, не знает никто.

Добавить к этому агрессивную маркетинговую политику и высокую стоимость этой модной сегодня вещицы - вот и получается, что кроме здоровья, употребление электронных сигарет бьет и по карману потребителя. А иногда и вовсе приводит к взрыву. Совсем недавно хирурги Морозовской больницы в Москве фактически заново восстанавливали подростку челюсть. В ближайшие пять лет в России прогнозируют почти пятикратное увеличение рынка систем доставки никотина и нагревания табака.

В России всплеск популярности электронных сигарет совпал с принятием антитабачного закона. Тогда их рассматривали как легкий способ бросить курить. Сегодня говорят уже в потенциальном вреде такой продукции. Якобы пропиленгликоль способствует раздражению верхних дыхательных путей и даже вызывает рак. А сульфат никотина раньше и вовсе использовался в качестве пестицида и впоследствии был запрещен.

В отличие от обычных сигарет, узнать о содержании электронных сигарет практически нереально. Какой-либо контроль за их производством отсутствует. Возможно, после первого смертельного случая в США, ситуация изменится.