Успеть за 4 минуты: полицейские доставили младенца в больницу во Владивостоке, минуя пробки

Сотрудники УМВД России по Владивостоку помогли проехать до больницы, минуя пробки, родителям с семимесячной девочкой, которой стало плохо в дороге.

Старший лейтенант полиции Евгений Мельничук и лейтенант полиции Ариф Мурадханов ехали на патрульной машине по проспекту 100-летия Владивостока. Один из водителей, двигавшихся в плотном потоке машин, попросил их о помощи.

«Он рассказал, что в салоне находится его семимесячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Полицейские включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Благодаря помощи представителей правоохранительных органов, девочку Мальвину вовремя привезли в медицинское учреждение. Доставив ребенка, сотрудники полиции вернулись к своим служебным обязанностям.

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Родители ребенка отмечают, что полицейские не уточняли подробности и среагировали моментально - поэтому семья доехала до больницы за четыре минуты. Мать Мальвины добавила, что мужчины настолько быстро уехали, что она даже не успела сказать «спасибо», хотя была очень благодарна, ведь речь шла о жизни и здоровье девочки.