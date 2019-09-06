Люди по пояс в воде: Комсомольск-на-Амуре продолжает уходить под воду

Комсомольск-на-Амуре продолжает затапливать река Амур. Жители города ходят по пояс в воде, а автомобили и общественный транспорт оказались на половину затопленным.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что некоторые машины глохнут посреди улиц, а автобус едет с подтопленным первым уровнем.

Жители города стараются с юмором относиться к происходящему, хотя ситуация критическая - некоторые районы остались без электричества, затруднено движение, вода попала в подвалы многоэтажек.

«Здорово! И до дома доехал и в бассейне искупаться, и все за 25 рублей. Сплошная экономия средств и времени», - пишет Макс Лямин.

«Вам надо гондолы - будете как Венеции жить», - добавил Евгений Eugene.