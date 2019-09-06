Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Семья 21-летнего студента Этьена Мари обратилась в полицию Франции на прошлой недели с заявлением о его пропаже. Проведенное расследование установило, что молодого человека могли случайно сжечь вместе с отходами на заводе по утилизации мусора.

По крайней мере об этом говорят видеозаписи с камер наблюдения. Этьен попал на них после встречи с друзьями, когда в сильном опьянении уснул на тротуаре. Спустя какое-то время студент встает и забирается в контейнер для мусора, который утром спецмашина увезла на завод, где сжигают отходы.

При это до конца не известно, выбрался ли Этьен Мари из контейнера или уже после из машины, до того, как все его содержимое оказалось в огне. Сейчас стражи порядка ищут ДНК пропавшего парня в кузове мусоровоза, также проводится проверка на заводе, сообщает издание Depeche.