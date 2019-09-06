Изучившие ДНК из Лох-Несса ученые сделали шокирующие выводы

Ученые из Новой Зеландии, решившие составить каталог флоры и фауны Лох-Несса, взяли 250 в разных частях озера и изучили состав обнаруженной в ней ДНК. На основе анализа специалистам удалось установить, что в водоеме нет никаких признаков жизни огромной рептилии.

«В наших образцах нет абсолютно никаких свидетельств о каких-либо рептилиях. Поэтому, я думаю, мы можем быть совершенно уверены, что в Лох-Нессе нет гигантского плезиозавра», - заявил глава исследовательской группы генетик Нил Геммелл.

Более того, по словам ученого, в озере было найдено огромное количество ДНК угря. Поэтому, вероятно, то, что люди принимают за таинственного динозавра всего лишь большие рыбы.