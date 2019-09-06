Грузовик снес пассажирский автобус на трассе под Иваново: видео

В Ивановской области вечером в четверг, 5 сентября, произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, авария случилась в трех километрах от поселка Палех на трассе Иваново - Нижний Новгород.

По предварительным данным, водитель грузовика вышел на обгон не убедившись в безопасности маневра и, не успев вернуться на свою полосу, лоб в лоб столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось 22 пассажира и водитель.

В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе десятилетний ребенок.

Для ликвидации последствий аварии привлекались восемь единиц техники и 19 сотрудников экстренных служб.