Женщина стала самой пожилой матерью в 74 года
Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.
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В индийском городе Гунтур 74-летняя Эрраматти Мангаямма родила двух здоровых близняшек после ЭКО. В клинике случай назвали историческим.
Вместе с 78-летним мужем Раджой Рао они очень хотели детей и вдохновились примером соседки, которая смогла родить в 55 лет также с помощью ЭКО.
Женщина, пережившая менопаузу около 30 лет назад, побила рекорд и стала самой пожилой новоиспеченной матерью в мире. При этом все девять месяцев беременности Мангаямма провела в больнице под наблюдением врачей.
«Я не могу выразить свои чувства словами. Эти дети дополняют меня. Мое шестидесятилетнее ожидание наконец подошло к концу. Теперь никто больше не называет меня бесплодной», - цитирует женщина Mirror.