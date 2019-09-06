США провели испытания четырех баллистических ракет

Соединенные Штаты провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5с атомной подлодки «Небраска» типа «Огайо». Об этом сообщается на сайте ВМС США.

Первые два учебных пуска прошли четвертого сентября, а вторые - шестого. Их проводили ранним утром около побережья Южной Калифорнии.

«Сдерживание противника на море остается важнейшим компонентом нашей национальной безопасности с шестидесятых годов, и запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы, - заявил вице-адмирал Дженни Вулф.

Он добавил, что запуски проводились, чтобы якобы проверить характеристики этих ракет, а не в качестве «ответа на происходящие в мире события».

Суммарно США провели 176 запусков данных ракет с момента их поставки в 1989 году.