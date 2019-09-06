Кузнецова посетила школу для детей погибших сирийских военных в Дамаске

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова посетила школу для детей погибших военнослужащих армии Сирии в Дамаске. Детский омбудсмен пообщалась с детьми и посмотрела, в каких условиях они живут и учатся, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Кузнецова подчеркнула, что очень важно, чтобы в школе дети, потерявшие одного или обоих родителей, получали не только знания, но и заботу, которой им так не хватает.

«Я уверена, с таким подходом эти дети вырастут полноценными членами общества, настоящими патриотами», - сказала омбудсмен.

По словам главы школы Марьямы Джамаль, в рамках учебной программы в школе изучается русский язык, а после уроков дети занимаются в различных кружках и секциях.