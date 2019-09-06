Агрессивны и очень опасны: гадюки массово стали нападать на людей в Подмосковье

В средней полосе России активизировались гадюки. Уже более 100 человек только в Московском регионе пострадали от их укуса. Сложность заключается в том, что ввести противоядную сыворотку нужно в течение 30 минут после нападения.

Пенсионерка Александра Сергеевна пошла в лес за грибами. Резкое жжение - все, что успела почувствовать женщина, когда наклонилась к земле. Затем пальцы просто онемели.

«У меня сразу закружилась голова, я очень испугалась, и змея уползала, и я не знаю, какая это была змея, такая - темного цвета. Я, конечно, сразу начала отсасывать укус», - рассказала пострадавшая.

Яд начинает действовать уже через десять секунд. Женщине успели ввести специальную сыворотку. Максимальное время введения - 30 минут, дальше даже противодот не поможет.

Гадюка обыкновенная в этом году особенно активна и агрессивна. Тепло и сыро - для нее это идеальные условия. От укусов этой «краснокнижной» рептилии только в Подмосковье за летние месяцы пострадали 113 человек.

При этом змея почти никогда не нападает первой, пока на нее случайно не наступят или не начнут ловить. При укусе ни в коем случае не нужно паниковать - волнение усиливает кровоток, и яд быстрее разносится по организму.

Гадюки, казалось бы, не самые опасные змеи. Но при том условии, что у человека нет аллергии на их яд. При наличии такой реакции наступает анафилактический шок и отек легких. Поэтому на спасение остается крайне мало времени.