Путин поддержал Памфилову после нападения

Владимир Путин выразил поддержку председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, после того, как на ее дом напал неизвестный. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства позвонил Панфиловой после рабочего совещания.

«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой», - сказал Песков.

Путин также выразил надежду, что злоумышленник будет найден.