Путин поддержал Памфилову после нападения
Президент России выразил надежду, что злоумышленник будет найден.
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Владимир Путин выразил поддержку председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, после того, как на ее дом напал неизвестный. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства позвонил Панфиловой после рабочего совещания.
«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный, ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой», - сказал Песков.
Путин также выразил надежду, что злоумышленник будет найден.